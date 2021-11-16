Ари: как русский человек, я всегда болею за нашу страну

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Бывший нападающий «Краснодара» и сборной России Ари рассказал о перспективах национальной команды после поражения от Хорватии в заключительном туре отборочного турнира чемпионата мира 2022 года (0:1).
Ари: как русский человек, я всегда болею за нашу страну
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«Я верю, что сборная России сможет пробиться на чемпионат мира в Катаре. Россия с каждым днём становится лучше и сильнее в спорте. Много талантливых ребят. Как русский человек, я всегда болею за нашу страну! Как футболист, я видел, какую большую работу Карпин проделал в «Ростове». Как поменялся стиль игры», — цитирует Ари Overbetting.

Он добавил, что верит в светлое будущее России, которая в марте следующего года проведёт стыковые матчи за право сыграть на чемпионате мира в Катаре 2022 года.

Ранее Агаларов и Умяров попали в стартовый состав молодёжной сборной России на матч с Испанией.

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