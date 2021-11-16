Агаларов и Умяров — в стартовом составе молодёжной сборной России на матч с Испанией

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Стал известен состав молодёжной сборной России на матч отбора на чемпионат Европы 2023 года с Испанией.
Агаларов и Умяров — в стартовом составе молодёжной сборной России на матч с Испанией
  • ©rfs.ru

В стартовом составе появится лучший бомбардир Российской премьер-лиги Гамид Агаларов. Константин Тюкавин остался в запасе.

У сборной России 12 очков в пяти матчах, в то время как Испания набрала 15 очков, выиграв все встречи.

Ранее сообщалось, что Алексей Сухой обслужит матч 15-го тура РПЛ «Краснодар» — «Спартак».

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