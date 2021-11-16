Агаларов и Умяров — в стартовом составе молодёжной сборной России на матч с Испанией
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В стартовом составе появится лучший бомбардир Российской премьер-лиги Гамид Агаларов. Константин Тюкавин остался в запасе.
🔥 Стартовый состав молодёжной сборной России на матч против Испании #Молодёжка#СборнаяРоссии#РоссияИспания#НашиПарниpic.twitter.com/NCOvBjrXSm— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) November 16, 2021
У сборной России 12 очков в пяти матчах, в то время как Испания набрала 15 очков, выиграв все встречи.
Ранее сообщалось, что Алексей Сухой обслужит матч 15-го тура РПЛ «Краснодар» — «Спартак».