Сухой обслужит матч 15-го тура РПЛ «Краснодар» — «Спартак»
- РИА Новости
Назначены бригады арбитров, которые будут обслуживать матчи 15-го тура РПЛ.
⚡️ Алексей Сухой – главный арбитр матча #КраснодарСпартак и другие назначения судей 15-го тура @premierliga. pic.twitter.com/uFYN7M3Wp1— РФС (@rfsruofficial) November 16, 2021
15-й тур РПЛ стартует 19 ноября матчем «Зенит» — «Нижний Новгород».
По итогам 14 туров российского чемпионата «Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 30 очков.
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