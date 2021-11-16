Сухой обслужит матч 15-го тура РПЛ «Краснодар» — «Спартак»

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Российский арбитр Алексей Сухой обслужит матч 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и московским «Спартаком».
Сухой обслужит матч 15-го тура РПЛ «Краснодар» — «Спартак»
  • РИА Новости

Назначены бригады арбитров, которые будут обслуживать матчи 15-го тура РПЛ.

15-й тур РПЛ стартует 19 ноября матчем «Зенит» — «Нижний Новгород».

По итогам 14 туров российского чемпионата «Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 30 очков.

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