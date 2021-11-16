Президент «Урала» раскритиковал введение Fan ID

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Президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов высказался против введения Fan ID для болельщиков.
Президент «Урала» раскритиковал введение Fan ID
  • РИА Новости

«Я был и остаюсь противником Fan ID. У нас и так стадионы не очень-то заполняются, а с ним будет ещё хуже. Мы хотим привлечь людей, которые ещё не ходят на футбол. Вот приехал человек в гости, друзья говорят ему: «Пойдём на футбол». Человек-то и не против, но сначала же надо будет этот Fan ID делать», — цитирует Иванова «Чемпионат».

Он также добавил, что таким образом российский футбол будет терять своих болельщиков.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении Fan ID.

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