Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении Fan ID
- РИА Новости
Автором законопроекта выступило правительство России, которое предлагает ввести понятие «персонифицированная карта на посещение спортивного соревнования». Это будет электронный документ, «необходимый для идентификации зрителя, участника официального спортивного соревнования, а также иного лица, задействованного в проведении такого соревнования, с целью обеспечения безопасности государства, общественной безопасности и порядка».
Ранее в РФС выступили с заявлением о возможном уходе Карпина из сборной России.