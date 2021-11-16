Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении Fan ID

Госдума России приняла в первом чтении законопроект о введении Fan ID для болельщиков.

Автором законопроекта выступило правительство России, которое предлагает ввести понятие «персонифицированная карта на посещение спортивного соревнования». Это будет электронный документ, «необходимый для идентификации зрителя, участника официального спортивного соревнования, а также иного лица, задействованного в проведении такого соревнования, с целью обеспечения безопасности государства, общественной безопасности и порядка».

Ранее в РФС выступили с заявлением о возможном уходе Карпина из сборной России.