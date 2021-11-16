Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении Fan ID

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Госдума России приняла в первом чтении законопроект о введении Fan ID для болельщиков.
Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении Fan ID
  • РИА Новости

Автором законопроекта выступило правительство России, которое предлагает ввести понятие «персонифицированная карта на посещение спортивного соревнования». Это будет электронный документ, «необходимый для идентификации зрителя, участника официального спортивного соревнования, а также иного лица, задействованного в проведении такого соревнования, с целью обеспечения безопасности государства, общественной безопасности и порядка».

Ранее в РФС выступили с заявлением о возможном уходе Карпина из сборной России.

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