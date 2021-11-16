В РФС выступили с заявлением о возможном уходе Карпина из сборной России

Российский футбольный союз (РФС) выступил с заявлением о возможном уходе Валерия Карпина с поста главного тренера сборной России.

«Позиция РФС по контракту главного тренера национальной сборной основывается на том, что соглашение, заключённое с главным тренером и тренерским штабом, изначально содержало в себе пункт об автоматической пролонгации в случае выхода национальной сборной в стыковые матчи за право принять участие в чемпионате мира, что и произошло по итогам матча в Хорватии», — сообщает «Чемпионат».

Напомним, что в десятом туре квалификации к чемпионату мира — 2022 сборная России под руководством Карпина упустила возможность выйти на турнир напрямую, проиграв Хорватии (0:1). После этого наставник национальной команды допустил, что покинет занимаемую должность.

Ранее Карпин заявил, что был уверен, что Россия пройдёт Хорватию.