Карпин: был уверен, что мы пройдём Хорватию
- РИА Новости
«Откровенно говоря, я был уверен, что мы пройдём Хорватию. Уверенность была до игры с ними. Эта уверенность основывалась на победе над Словенией. Уровень наших игроков точно выше того, что вы увидели вчера в игре с Хорватией. Это показал матч в Мариборе. Но если со Словенией мы не боялись сделать три передачи между двумя центральным защитниками, то вчера Джикия и Дивеев сделали один пас между собой», — цитирует Карпина Sport24.
Напомним, что в десятом туре квалификации к чемпионату мира — 2022 сборная России под руководством Карпина упустила возможность выйти на турнир напрямую, проиграв Хорватии (0:1). После этого наставник национальной команды допустил, что покинет занимаемую должность.
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