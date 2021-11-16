Карпин: был уверен, что мы пройдём Хорватию

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о настрое перед матчем десятого тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с Хорватией (0:1).
Карпин: был уверен, что мы пройдём Хорватию
  • РИА Новости

«Откровенно говоря, я был уверен, что мы пройдём Хорватию. Уверенность была до игры с ними. Эта уверенность основывалась на победе над Словенией. Уровень наших игроков точно выше того, что вы увидели вчера в игре с Хорватией. Это показал матч в Мариборе. Но если со Словенией мы не боялись сделать три передачи между двумя центральным защитниками, то вчера Джикия и Дивеев сделали один пас между собой», — цитирует Карпина Sport24.

Напомним, что в десятом туре квалификации к чемпионату мира — 2022 сборная России под руководством Карпина упустила возможность выйти на турнир напрямую, проиграв Хорватии (0:1). После этого наставник национальной команды допустил, что покинет занимаемую должность.

Ранее Березовский заявил, что Мхитарян сказал, что с ним никто не контактировал из «Спартака».

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