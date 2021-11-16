Березовский: Мхитарян сказал, что с ним никто не контактировал из «Спартака»

Тренер вратарей сборной Армении Роман Березовский прокомментировал возможный интерес московского «Спартака» к нападающему «Ромы» Генриху Мхитаряну.

«Что он сказал? Генрих был растерян. Сказал, что прочитал эти новости в европейских изданиях, но с ним никто не контактировал и таких разговоров не было. Тема подогревается извне. Готов ли он переехать в Россию? В будущем, думаю, конечно. Но он вроде недавно продлил соглашение с «Ромой», — цитирует Березовского «РБ Спорт».

При этом он не исключил, что в будущем Мхитарян может приехать в Россию, потому что знает много языков и легко приспосабливается к разным местам.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что не вернётся в «Спартак», для него «Ростов» роднее.