Березовский: Мхитарян сказал, что с ним никто не контактировал из «Спартака»

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Тренер вратарей сборной Армении Роман Березовский прокомментировал возможный интерес московского «Спартака» к нападающему «Ромы» Генриху Мхитаряну.
Березовский: Мхитарян сказал, что с ним никто не контактировал из «Спартака»
  • Reuters

«Что он сказал? Генрих был растерян. Сказал, что прочитал эти новости в европейских изданиях, но с ним никто не контактировал и таких разговоров не было. Тема подогревается извне. Готов ли он переехать в Россию? В будущем, думаю, конечно. Но он вроде недавно продлил соглашение с «Ромой», — цитирует Березовского «РБ Спорт».

При этом он не исключил, что в будущем Мхитарян может приехать в Россию, потому что знает много языков и легко приспосабливается к разным местам.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что не вернётся в «Спартак», для него «Ростов» роднее.

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