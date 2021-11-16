Карпин: не вернусь в «Спартак», для меня «Ростов» роднее

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал о возвращении в московский «Спартак».
Карпин: не вернусь в «Спартак», для меня «Ростов» роднее
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«Вернулся бы в «Спартак» без Федуна? Нет мыслей о возвращении в «Спартак». Живу сегодняшним днём. Для меня «Ростов» роднее из-за людей в клубе. Там всё сложилось так, что было очень комфортно работать. Сейчас для меня личный комфорт важнее попадания в историю», — цитирует Карпина Sport24.

Напомним, что российский специалист возглавлял «Спартак» с 2009 по 2014 год. В «Ростове» он работал с 2017 по 2021 год, пока не получил должность главного тренера в сборной России.

Ранее бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что сборной России нужно забыть про ЧМ.

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