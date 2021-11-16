Червиченко: миссия невыполнима — сборной России нужно забыть про ЧМ

Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко не верит, что сборная России сможет отобраться на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

«Есть цикл американских фильмов «Миссия невыполнима» — это про нас. Шансы? Он у нас был. Теперь шансов в три-четыре раза меньше, чем было в матче с Хорватией. Про чемпионат мира нужно забыть и принять как должное, что мы никуда не едем. Из всех команд, с кем мы могли бы побороться, даже преодолев эту трусость, мы можем победить Северную Македонию, Шотландию или Уэльс. Про остальных можно забывать — сборная России их не пройдёт», — цитирует Червиченко «Чемпионат».

Напомним, что национальная команда в десятом туре квалификации ЧМ-2022 проиграла Хорватии (0:1) и упустила шанс на прямой выход. Таким образом, судьба сборной России решится в стыковых матчах, которые пройдут в марте 2022 года.

Ранее сообщалось, что Ваноли готовится возглавить «Спартак».