Источник: Ваноли готовится возглавить «Спартак»
- Reuters
Об этом сообщает Tuttohellasverona.
По информации источника, итальянский специалист готов подписать контракт с красно-белыми.
49-летний специалист работал ассистентом в штабе Антонио Конте в сборной Италии по футболу, лондонском «Челси» и миланском «Интере».
На данный момент «Спартак» возглавляет португалец Руй Витория. Под его руководством команда занимает девятое место в РПЛ после 14 туров.
Ранее сообщалось, что Зидан не заинтересован в работе в «Манчестер Юнайтед».