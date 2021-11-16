Источник: Ваноли готовится возглавить «Спартак»

Итальянский тренер Паоло Ваноли в ближайшее время может стать главным тренером московского «Спартака».

Об этом сообщает Tuttohellasverona.

По информации источника, итальянский специалист готов подписать контракт с красно-белыми.

49-летний специалист работал ассистентом в штабе Антонио Конте в сборной Италии по футболу, лондонском «Челси» и миланском «Интере».

На данный момент «Спартак» возглавляет португалец Руй Витория. Под его руководством команда занимает девятое место в РПЛ после 14 туров.

Ранее сообщалось, что Зидан не заинтересован в работе в «Манчестер Юнайтед».