Источник: Ваноли готовится возглавить «Спартак»

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Итальянский тренер Паоло Ваноли в ближайшее время может стать главным тренером московского «Спартака».
Источник: Ваноли готовится возглавить «Спартак»
  • Reuters

Об этом сообщает Tuttohellasverona.

По информации источника, итальянский специалист готов подписать контракт с красно-белыми.

49-летний специалист работал ассистентом в штабе Антонио Конте в сборной Италии по футболу, лондонском «Челси» и миланском «Интере».

На данный момент «Спартак» возглавляет португалец Руй Витория. Под его руководством команда занимает девятое место в РПЛ после 14 туров.

Ранее сообщалось, что Зидан не заинтересован в работе в «Манчестер Юнайтед».

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