«Это полностью моя вина»: Карпин — о поражении в Сплите, автоголе Кудряшова, атмосфере в команде и будущих стыках

Сборная России сама позволила Хорватии действовать первым номером в решающем поединке отборочного турнира чемпионата мира — 2022, который прошёл в Сплите. Такое мнение выразил Валерий Карпин на послематчевой пресс-конференции. По словам главного тренера, его подопечные боялись получать мяч и поэтому не смогли навязать сопернику борьбу. Также специалист объяснил, чем была обусловлена тройная замена в начале второго тайма, пообещал, что продолжит работу с национальной командой в стыковых матчах, и взял на себя вину за неудачу в игре с Хорватией.

— Накануне встречи с Хорватией вы сказали, что будете делать ставку на открытый футбол, но получилась совсем другая игра — от обороны. Почему?

— Да, в итоге мы защищались командой. Вчера мы также говорили о том, что на поле всегда присутствуют два коллектива — игра одного, будь то Хорватия или Россия, зависит от того, что позволяет второй. Мы сегодня дали сопернику атаковать, а хозяева нам — нет. Теперь нужно проанализировать и понять, почему это произошло.

— Что не получилось у России?

— Контригра. Имею в виду не контратаки, а именно действия с мячом. Мы много это обсуждали с ребятами, говорили о психологии, но в итоге у многих просто не было желания получать мяч, а без него обороняться весь матч очень тяжело. Во-первых, никаких сил не хватит. Во-вторых, когда 80 минут проводишь в своей штрафной, может залететь случайный мяч после рикошета, как и произошло. У нас не было мяча, поэтому не могли сделать передышку хотя бы на пару секунд. Хорватия нас прессинговала в сумасшедшем ритме.

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— Хотели бы заменить Фёдора Кудряшова, будь такая возможность?

— Да, но пять рокировок к тому моменту я уже сделал.

— Видели, что он хромал?

— Нет, не видел.

— Тройная замена в начале второго тайма была связана с тем, что хорваты стали действовать иначе?

— Нет, они играли так же. Это была реакция на наши действия и на состояние газона после перерыва. Мяч совсем не катился, было тяжело выходить из обороны за счёт передач. Антон Заболотный появился на поле, чтобы после наших выносов цепляться за мяч. А Дмитрий Чистяков в обороне должен был подстраховать партнёров от случайных рикошетов и скидок.

— Могли предположить, что газон будет в настолько ужасном состоянии?

— Как можно предугадать такой дождь? Он лил на протяжении всего первого тайма, а в перерыве только усилился. Поле превратилось в лужу за короткий промежуток времени. Но не стал бы говорить, что газон нам помешал добиться результата. Дождь шёл для двух команд, и совсем плохим покрытие стало только во второй половине, а до того можно и нужно было играть в футбол, заставлять хорватов бегать без мяча.

— В одном из эпизодов вы очень сильно ругались на своих подопечных. Чем конкретно были недовольны?

— Тем, что мяч находится у вратаря, а мы не хотим его получать.

— Хотели больше розыгрыша мяча?

— Да, вы всё правильно поняли.

— Стало ли появление Фёдора Смолова в основном составе ошибкой?

— Повторю ещё раз. Я был недоволен тем, как мы выходили из обороны. Изначально не собирались просто выбивать мяч вперёд в расчёте на единственного нападающего. Понятно, что верховая борьба не его сильная сторона. Мы отрабатывали совершенно другое. Выбор Смолова не был бы ошибкой, если бы действовали на поле так, как рассчитывали. Тогда и Фёдор смотрелся бы совсем по-другому.

— Как оцениваете действия крайних защитников при переходе на схему с тремя центральными?

— Сложно оценивать игру на флангах, если её нет в центре. Одно не может быть без другого. Вячеслав Караваев и Кудряшов хорошо проявили себя: и до и после замен.

— Какая сейчас атмосфера в команде?

— А какой она может быть после проигранного матча? Все расстроены, особенно Фёдор, но команда его поддержала. Рикошет, отскок мяча в плечо или голову мог случиться с каждым.

— Какое впечатление осталось от атмосферы на стадионе?

— Она великолепная. При такой поддержке любой сборной приятно выступать. Насколько это помогало сопернику, лучше спросить у хозяев. Но, в конце концов, на поле играет по 11 человек с каждой стороны, мяч — один, размеры площадки — всегда одинаковые. Болельщики играть не выходят, а остаются на трибунах. Поэтому смешно говорить о том, что мы уступили из-за заполненного стадиона.

— Считаете поражение сборной своей виной или просто хорваты намного сильнее?

— Естественно, это полностью моя вина. Наши футболисты на уровне сборной Хорватии могут смотреться намного лучше. Соперник играл так хорошо, поскольку мы ему это позволили.

— Как сделать так, чтобы наши футболисты не боялись Хорватию?

— Работать по всем направлениям.

— Что сказали Алексею Миранчуку про продолжение карьеры?

— Мы разговаривали с ним о том, что делать в это трансферное окно. Думаю, вы все видели его в матче с Кипром. Два совершенно разных тайма. Просто небо и земля. Именно это и обсуждали: любому футболисту, каким бы он ни был хорошим, нужна практика. Если долго не выходить на поле, то сразу не хватает игрового ритма. С Кипром в первом тайме Алексей не чувствовал тонуса, а во втором всё появилось. Ему хватило 45 минут. Это говорит о том, что нужно играть много, тогда он сможет показывать свой уровень.

— Вы будете готовить сборную к стыкам?

— Да, это было известно ещё в июле. Если команда попадает в стыки, контракт продлевается автоматически. Зачем об этом спрашивать? Всё и так понятно.

— К стыковым встречам, которые пройдут в марте, готовиться будет сложнее?

— Матчи получатся такими же сложными, как и те, что уже миновали. Да, состояние футболистов немного другое: на данный момент они провели много игр, а в марте, напротив, их будет слишком мало. Поэтому сложности схожие. Но надо работать. 26-го числа — жеребьёвка, узнаем соперника и начнём подготовку.

— Приняли решение, кто будет капитаном в этих встречах?

— Вы честно думаете, что я сейчас размышляю о том, кто выйдет на поле в марте с повязкой, что для меня это важно? Про следующие матчи я ещё вообще не думал.