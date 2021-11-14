Сила в правде: почему работу Карпина в сборной не стоит оценивать по решающему матчу отбора с Хорватией

Валерий Карпин, сменив Станислава Черчесова во главе сборной России, сумел добиться почти максимального результата. Команда под его руководством одержала пять побед и подошла к решающему матчу квалификации чемпионата мира — 2022 с Хорватией в качестве лидера группы. При этом специалист отказался от простого футбола с большим количеством навесов на Артёма Дзюбу и пытается привить современную игру с учётом возможностей имеющихся в его распоряжении исполнителей.

В воскресенье сборная России проведёт решающий матч отборочного этапа чемпионата мира — 2022 с национальной командой Хорватии. От его исхода зависит, попадут ли подопечные Валерия Карпина напрямую на первенство планеты или им придётся играть в стыках. Однако уже сейчас новый главный тренер заслуживает похвалы. Вне зависимости от результата встречи его работу во главе национального коллектива можно считать успешной — и за себя говорят не только пять побед в шести противостояниях при одной ничьей.

Во-первых, специалист кардинально поменял манеру игры сборной. Если при Станиславе Черчесове атака была полностью заточена под Артёма Дзюбу, а специалисты справедливо говорили о зависимости от него, то теперь она вовсе обходится без фактурного форварда.

Однако Карпин продемонстрировал, что команда способна давать результат и в отсутствие капитана. Сборная сделала ставку на современный футбол, а именно — высокий прессинг с желанием отбирать мяч сразу после потери и не позволять сопернику проводить быстрые контрвыпады. Возрастному Дзюбе было бы сложно совершать такое количество оборонительной работы и столь интенсивно напрягать оппонентов.

Вместе с Артёмом исчезли постоянные подачи верхом вперёд. Напротив, россияне стремятся доставлять мяч к чужой штрафной низом с помощью тонких умных передач. В этом плане очень полезен оказался Даниил Фомин, который разгоняет атаки из глубины. Всегда способны сыграть на обострение и Алексей Миранчук с Александром Головиным.

Болельщики же спокойно относятся к паре форвардов Фёдор Смолов — Антон Заболотный. Первый при Карпине стал основным и появился в основе в пяти встречах из шести. Он много действует в оттяжке, опускаясь в глубину и смещаясь на фланги, освобождая зоны для проникновения в чужую штрафную партнёров. А главное, нападающий «Локомотива» крайне полезен в прессинге и совершает большой объём работы. То же можно сказать о Заболотном. Антон регулярно выходит на замену и помогает команде сохранить устраивающий её счёт, не позволяя соперникам быстро начинать атаки и цепляясь за мяч в стиле Дзюбы. В какой-то мере футболист ЦСКА заменил его и сохранил возможность Карпину при необходимости упрощать игру в атаке.

При этом к качеству футбола всё равно остаются вопросы. Даже в матче с Кипром, который завершился разгромной победой, у подопечных Карпина случались неудачные отрезки. Зачастую в позиционных атаках они с трудом проходили оборонительную линию. Сложности возникали даже в домашнем противостоянии с Мальтой. А качеством игры со Словакией остался недоволен и сам Карпин.

Зато сильной стороной сборной при новом наставнике стала оборона. Показательная статистика: в шести матчах при нём Россия пропустила лишь однажды. Да, где-то ей откровенно везло, например в уже упомянутой встрече со Словакией, где соперник нанёс около трёх десятков ударов, но отличиться не сумел. Однако факт остаётся фактом: забить отечественной национальной команде теперь крайне непросто.

При этом она не стесняется садиться низко и отдавать инициативу даже аутсайдерам. Например, в домашнем матче с Мальтой хозяева владели мячом лишь 53% времени. А со словаками — и вовсе 26%.

Во главе с Карпиным сборная комфортнее чувствует себя в контратаках, нежели в позиционном наступлении.

Удивительно, что штабу вынужденно пришлось практически полностью обновить линию обороны. Так, встречу с Кипром заканчивали Сергей Терехов, Дмитрий Чистяков, Максим Осипенко и Алексей Сутормин. Ни одного из них не было даже в заявке на Евро-2020. Хотя понятно, что основной дуэт центральных защитников — Георгий Джикия и Игорь Дивеев. Им удалось быстро сыграться и начать давать результат. Вместе они практически идеальная пара. Спартаковец отвечает за отборы внизу и страховку, а его более молодой партнёр — за борьбу на «втором этаже».

Серьёзному обновлению подверглись и другие линии. Если при Черчесове сборную сложно было себе представить без некоторых лидеров, например Головина или Магомеда Оздоева, то у Карпина незаменимых нет. Даже сталкиваясь с кадровыми сложностями, он находит выход из ситуации. Так, в игре со словаками он не побоялся довериться дебютантам на флангах обороны, которых до того даже представить было сложно в национальной команде и которых прежний штаб не замечал.

Не вызывались и многие другие футболисты, которые теперь приносят пользу. Например, Фомин составил основной дуэт полузащитников вместе с Далером Кузяевым. Юный Арсен Захарян трижды выходил в старте. Карпин не боится доверять игрокам. Неслучайно при нём в сборной первые встречи, помимо Сутормина и Терехова, провели Данил Глебов, Чистяков, Осипенко, Захарян, Константин Тюкавин. И даже футболисты достаточно скромных коллективов в этой национальной команде расцветают. То же касается людей, сидящих в своих клубах в запасе, например, Андрея Мостового, который в поединке с Кипром вышел на поле с первых минут и отметился голом.

Во многом показательной стала история с капитанской повязкой. Многие не понимали, зачем тренер решил передавать её от одного человека к другому, но это дало свой эффект. Причём получить её может даже недавний дебютант, что показал пример Сутормина во встрече со Словенией. Удостоившись подобной чести, защитник стал одним из лучших на поле, а партнёры поняли, что каждый из них в любой момент может также получить повязку. Сам же Карпин подчёркивал, что капитану вовсе не обязательно кричать громче всех, а лидеры всё равно проявляют себя.

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Заметно, что микроклимат в сборной изменился к лучшему. Футболисты на ура приняли рокировку жёсткого Черчесова на условного демократа Карпина и готовы сражаться за него. Показательным стал и видеоролик из раздевалки после победы над Словенией, когда они вместе исполнили известную песню «Валера». Неожиданно ёмко по этому поводу высказался экс-наставник ЦСКА Ивица Олич, который заявил, что раньше россияне ехали в сборную «как в тюрьму». Теперь ситуация изменилась и каждый рад помочь национальной команде.

При этом сам специалист полностью открыт для своих подопечных и высказывается прямо, ничего не тая, как бы придерживаясь принципа «сила в правде». Например, после встречи с Кипром он признался, что хотел выпустить Ивана Сергеева, но не смог, поскольку требовалось дать отдых основным исполнителям. Такое поведение наверняка только повысило его авторитет в глазах футболистов. А не вызвав Гамида Агаларова и Тюкавина, он чётко дал понять, что им следует отправиться в молодёжку и помочь ей, тогда как в основной сборной он хочет сделать ставку на более опытных людей.

Наконец, тренера можно похвалить уже за то, что он влюбил болельщиков в сборную, а футболистов превратил из молодых миллионеров в простых людей. До него отношение к ней оставалось скорее нейтральным. Черчесова многие откровенно недолюбливали за высокомерие. И даже успех на домашнем чемпионате мира не сделал его любимчиком. Новый тренер быстро стал им благодаря хорошим результатам. Дополнительную роль сыграла и его личная харизма. Наставник легко может подшутить как над подопечными, так и над собой, а также, в отличие от предшественника, отвечает на все вопросы журналистов, не изобретая список запретных фраз.

В какой-то мере отвело негатив от сборной и отсутствие Дзюбы. Убрав его, специалист избавил коллектив от изрядной доли критики и взял удар на себя.

Россия в воскресенье вполне может уступить Хорватии. Состав у действующих вице-чемпионов планеты объективно представительнее, а лидеры выступают в сильнейших чемпионатах континента. Однако в одном можно быть уверенными точно: отечественные футболисты станут биться за своего наставника и страну до самого конца, и стыдно за них не будет.

Карпина же даже в случае поражения необходимо поддержать, ведь он всего за несколько месяцев проделал огромную работу. Можно не сомневаться, что под его руководством подопечные продолжат прогрессировать и радовать результатами. Тем более у них останутся шансы пробиться на ЧМ через стыки, в которые коллектив если и попадёт, то в качестве сеяного.