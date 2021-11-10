Карпин заявил, что поставил точку в вопросе Дзюбы в сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин ответил на вопрос о нападающем «Зенита» Артёме Дзюбе, которого не вызвали в национальную команду на матчи отбора чемпионата мира с Кипром и Хорватией.

«Если бы я вам сказал месяц назад, что мы поставили точку, вы бы поставили точку? Так что сейчас говорить? Я поставил точку. А вы как хотите: хотите — спрашивайте о Дзюбе, хотите — не спрашивайте. Ваши проблемы», — сказал Карпин на пресс-конференции.

33-летний Дзюба отказался от вызова в национальную команду на октябрьские матчи, сославшись на плохую форму. В ноябрьское окно форвард не получил вызов даже в расширенный список.

Ранее Карпин объяснил, почему не стал довызывать игроков вместо Жемалетдинова и Захаряна.