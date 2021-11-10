Карпин заявил, что поставил точку в вопросе Дзюбы в сборной России

Короткая ссылка
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин ответил на вопрос о нападающем «Зенита» Артёме Дзюбе, которого не вызвали в национальную команду на матчи отбора чемпионата мира с Кипром и Хорватией.
Карпин заявил, что поставил точку в вопросе Дзюбы в сборной России
  • globallookpress.com

«Если бы я вам сказал месяц назад, что мы поставили точку, вы бы поставили точку? Так что сейчас говорить? Я поставил точку. А вы как хотите: хотите — спрашивайте о Дзюбе, хотите — не спрашивайте. Ваши проблемы», — сказал Карпин на пресс-конференции.

33-летний Дзюба отказался от вызова в национальную команду на октябрьские матчи, сославшись на плохую форму. В ноябрьское окно форвард не получил вызов даже в расширенный список.

Ранее Карпин объяснил, почему не стал довызывать игроков вместо Жемалетдинова и Захаряна.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить