Карпин объяснил, почему не стал довызывать игроков вместо Жемалетдинова и Захаряна

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин объяснил, почему не стал вызывать новых футболистов вместо травмированных Рифата Жемалетдинова и Арсена Захаряна.
Карпин объяснил, почему не стал довызывать игроков вместо Жемалетдинова и Захаряна
  • РИА Новости

«Захарян нас не покидал, он просто не приехал. Жемалетдинов не сможет играть действительно. Но у нас уже был горький опыт в октябре, когда мы вызвали 21 полевого игрока и приходилось довызывать. Поэтому в этот раз изначально составили список из 25 футболистов, думая, что, возможно, кто-то не доедет. Поэтому сейчас у нас осталось 23 полевых футболиста. Этого больше чем достаточно», — заявил Карпин на пресс-конференции.

Сборные России и Кипра сыграют 11 ноября в Санкт-Петербурге. Начало — в 20:00 мск.

Ранее Карпин рассказал о сложностях, с которыми сборной России предстоит столкнуться в матче с командой Кипра.

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