Карпин рассказал о сложностях, с которыми России предстоит столкнуться в матче с Кипром

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин поделился ожиданиями от матча девятого тура отборочного цикла чемпионата мира 2022 года с Кипром.

«Не открою никакого секрета. Команды, которые на бумаге не считаются фаворитами, эти команды умеют обороняться. Схема будет 5-4-1, Кипр давно так играет, и будет тяжело атаковать против большого числа обороняющихся игроков, находить пространство», — сказал Карпин на пресс-конференции.

По его мнению, киприоты сделают ставку на контратаки, хотя в последнем матче с Мальтой они действовали более комбинационно и выходили из обороны через короткий пас.

«На стандартах у них были проблемы против Мальты. Это если говорить про слабые стороны. Но это зависит и от второй команды. Ничего нового не скажу. В этой игре будет примерно то же самое, как и во всех матчах против Кипра, которые вы уже видели», — добавил специалист.

Сборные России и Кипра сыграют 11 ноября в Санкт-Петербурге. Начало — в 20:00 мск.

Ранее Карпин выразил мнение, что защитник Геогрий Джикия сможет выйти на поле с Кипром.