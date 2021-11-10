Карпин считает, что Джикия сможет выйти на поле с Кипром

Короткая ссылка
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что защитник Георгий Джикия сможет сыграть с Кипром в рамках квалификации чемпионата мира 2022 года.
Карпин считает, что Джикия сможет выйти на поле с Кипром
  • РИА Новости

«Джикия сегодня будет тренироваться и, думаю, что завтра будет готов сыграть. Что касается состояния остальных, то пришли тесты, всё нормально», — сказал Карпин на пресс-конференции.

При этом специалист не может утверждать, что все футболисты находятся в великолепном состоянии, так кто-то устал больше, остальных.

«Это и на глаз понятно. Тот же Джикия, который сыграл больше всего минут с начала сезона. Какая-то накопившаяся усталость присутствует. Но никакой катастрофы ни с кем не произошло», — добавил тренер.

Сборные России и Кипра сыграют 11 ноября в Санкт-Петербурге. Начало — в 20:00 мск.

Ранее полузащитник Александр Головин выразил готовность провести 90 минут в матче с Кипром.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить