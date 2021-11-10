Карпин считает, что Джикия сможет выйти на поле с Кипром

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что защитник Георгий Джикия сможет сыграть с Кипром в рамках квалификации чемпионата мира 2022 года.

«Джикия сегодня будет тренироваться и, думаю, что завтра будет готов сыграть. Что касается состояния остальных, то пришли тесты, всё нормально», — сказал Карпин на пресс-конференции.

При этом специалист не может утверждать, что все футболисты находятся в великолепном состоянии, так кто-то устал больше, остальных.

«Это и на глаз понятно. Тот же Джикия, который сыграл больше всего минут с начала сезона. Какая-то накопившаяся усталость присутствует. Но никакой катастрофы ни с кем не произошло», — добавил тренер.

Сборные России и Кипра сыграют 11 ноября в Санкт-Петербурге. Начало — в 20:00 мск.

Ранее полузащитник Александр Головин выразил готовность провести 90 минут в матче с Кипром.