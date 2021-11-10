Головин выразил готовность сыграть 90 минут в матче с Кипром

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Полузащитник сборной России по футболу Александр Головин заявил о готовности провести полный матч с Кипром в рамках квалификации чемпионата мира 2022 года.
Головин выразил готовность сыграть 90 минут в матче с Кипром
  • РИА Новости

«Думаю, что на 90 минут точно готов. После травмы провёл три игры — понятно, что неполные. Но в целом после травмы нахожусь уже в хорошем тонусе. Не знаю, буду ли капитаном, но я готов к этому, как и любой игрок в нашей команде. Это будет только положительный момент», — сказал Головин на пресс-конференции.

По его словам, сейчас в команде все мысли только о матче с Кипром.

«Не читал интервью хорватских футболистов. Но как в тюрьму в сборную никогда не ездил», — добавил игрок.

Ранее тренер сборной Кипра заявил, что он оптимистично настроен перед матчем с Россией.

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