Тренер сборной Кипра заявил, что он оптимистично настроен перед матчем с Россией

Главный тренер сборной Кипра по футболу Никос Костеноглу поделился ожиданиями от матча квалификации чемпионата мира 2022 года с командой России.

«Завтра мы играем с главной командой группы, лидером. Обещаем, что покажем хорошую игру, — это наш национальный долг. Выложимся на все 100%. Рад, что мы снова вместе работаем с игроками. Хочу отметить их настрой. У меня оптимистичные ожидания от завтрашней игры, но победит сильнейший», — цитирует Костеноглу «Чемпионат».

Он отметил, что в предыдущем матче Россия была лучше в первом тайме, но после 60-й минуты Кипру удалось оказать давление на соперника. Однако, по его словам, каждая новая игра является новой историей и нужно постоянно выбирать новую тактику под конкретного соперника.

«Мы помним, что в Санкт-Петербурге АПОЭЛ вышел в плей-офф Лиги чемпионов. Знаковый успех. Завтра у нас другая мотивация — мы хотим показать наш дух, мы готовы к игре», — добавил Костеноглу.

Сборные России и Кипра сыграют 11 ноября в Санкт-Петербурге. Начало — в 20:00 мск.

Ранее легенда «Спартака» Юрий Гаврилов признался, что не переживает за нынешнюю сборную России.