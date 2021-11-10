Легенда «Спартака» Гаврилов признался, что не переживает за нынешнюю сборную России

Экс-полузащитник московского «Спартака» Юрий Гаврилов поделился мнением о нынешней сборной России по футболу.

«Чего мне переживать за эту сборную России? У меня там брат или сват играет? Ну и что, что это сборная нашей страны? Я смотрю за футболом! Меня спрашивали недавно: «Вы смотрели матч «Локомотива» и «Спартака»?» А мне такой футбол не особо интересен», — цитирует Гаврилова «Чемпионат».

По его словам, ему интереснее следить за европейским футболом из-за более качественной игры.

11 ноября сборная России в Санкт-Петербурге сыграет с Кипром в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. 14 ноября подопечные Валерия Карпина в Сплите встретятся с Хорватией.

Ранее бывший тренер сборной России Александр Тарханов признался, что ему сложно сказать, обыграет ли национальная команда Кипр.