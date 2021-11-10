Тарханов: у нас такая команда, что сложно сказать, обыграют Кипр или нет

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Бывший тренер сборной России Александр Тарханов поделился ожиданиями от матча национальной команды с Кипром в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.
Тарханов: у нас такая команда, что сложно сказать, обыграют Кипр или нет
  • Reuters

«В матче с российской сборной Кипр точно будет биться и сражаться за страну. Разговоры о том, что киприотам ничего не нужно, — выдумка. Сейчас у нас такая команда, что сложно сказать, выиграют или нет. Со Словенией, например, сыграли хорошо: были атаки, чисто сыграли в защите, прессинговали — так и надо играть всегда. Все понимают, что решающая игра — с Хорватией. Но для начала надо обыграть Кипр», — цитирует Тарханова «Чемпионат».

Напомним, 11 ноября сборная России в Санкт-Петербурге сыграет с Кипром в рамках девятого тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

14 ноября национальная команда проведёт заключительный матч в квалификации с Хорватией.

В настоящий момент сборная России лидирует в группе H, набрав 19 очков. Хорватия — вторая (17 очков).

Ранее сообщалось, что «Спартак» не будет продлевать контракт с Мелкадзе.

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