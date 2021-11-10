СЭ: «Спартак» не будет продлевать контракт с Мелкадзе

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Нападающий московского «Спартака» Георгий Мелкадзе покинет столичный клуб по истечении контракта.
СЭ: «Спартак» не будет продлевать контракт с Мелкадзе
  • РИА Новости

«Спартак» не намерен предлагать новый контракт форварду, сообщает «Спорт-Экспресс».

Действующее соглашение между сторонами рассчитано до конца сезона-2021/22. Мелкадзе бесплатно покинет клуб летом, если не найдётся покупатель в зимнее трансферное окно.

Футболист является воспитанником «Спартака», за взрослую команду которого выступает с 2014 года. Форвард провёл 19 матчей за красно-белых, но не отметился голевыми действиями. Преимущественно Мелкадзе был в аренде.

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