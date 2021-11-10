Олич объяснил, почему российский футбол находится в упадке

Бывший главный тренер московского ЦСКА Ивица Олич высказался об уровне российского футбола.

«В России думали, что решение изменить лимит и ограничить число легионеров до восьми в заявке повысит качество местных футболистов, но это лишь стало причиной роста стоимости российских игроков, которые слишком нереалистично переоценены. Я ожидал, что после 2018 года российские клубы сделают шаг вперёд в еврокубках, что сборная станет показывать более серьёзные результаты. Тем не менее этого не произошло», — цитирует Олича Nacional.hr.

Он отметил, что российский футбол в настоящий момент находится в упадке.

Напомним, что Олич возглавил ЦСКА в марте 2021 года, а в июне уже покинул команду. В прошлом сезоне армейцы заняли шестое место в чемпионате России.

Ранее бывший футболист сборной СССР Юрий Гаврилов заявил, что сборная России «играет с каким-то мусором».