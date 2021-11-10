Гаврилов — о матче с Кипром: сборная России играет с каким-то мусором

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Бывший футболист сборной СССР Юрий Гаврилов поделился ожиданиями от матча национальной команды России с Кипром в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.
Гаврилов — о матче с Кипром: сборная России играет с каким-то мусором
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«Мне совершенно неинтересен матч России с Кипром. Я буду смотреть другие сборные. Но думаю, что Кипр мы переиграем, а вот хорваты нас прибьют. Скорее всего, с минимальным счётом. По итогу: хорваты выйдут с первого места, а Россия будет играть в стыках. Я бы мог посмотреть, как наша сборная смотрелась бы на фоне Италии. Но наши играют с каким-то мусором. Зачем мне смотреть то, что неинтересно», — цитирует Гаврилова «Чемпионат».

Матч с Кипром пройдёт 11 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 20:00 мск. Встречу с Хорватией сборная России проведёт 14 ноября в Сплите на стадионе «Полюд».

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