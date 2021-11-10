Быстров рассказал, как чуть не умер за «Спартак», играя после выпивки

Бывший полузащитник московского «Спартака» Владимир Быстров рассказал об истории с выходом на замену в столичном клубе.

«Я за три дня до матча один раз выпил, и меня случайно выпустили на 15 минут. Я не должен был в этом матче участвовать, но тренер решил меня выпустить. И я чуть не умер на поле, скажу так, вот и всё! Это матч был за «Спартак», Лаудруп — тренер, я приехал после травмы, не должен был сидеть на скамейке. Тренер сказал мне, что могу посидеть, но выпускать не будет. Потом, видимо, забыл», — рассказал Быстров в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что футболист выступал за московский клуб с 2005 по 2009 год. Он провёл за «Спартак» 99 матчей, в которых забил 17 мячей.

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