Дасаев: сборной России по силам выйти из группы с первого места

Бывший голкипер сборной СССР Ринат Дасаев поделился ожиданиями от матча национальной команды России с Кипром в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

«Хотелось бы, чтобы наши ребята одержали победу в матче против Кипра, и я верю в эту победу. К тому же мы играем дома. Что касается игры с Хорватией, ребята всё равно будут завтра заглядывать вперёд, этого не избежать. Всё-таки очень важная последняя игра. Сборной России по силам выйти из группы с первого места, но надо очень хорошо постараться», — цитирует Дасаева «Чемпионат».

Напомним, что сборная России проведёт два заключительных матча квалификации ЧМ-2022 с Кипром (11 ноября) и Хорватией (14 ноября).

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