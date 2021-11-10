Олич назвал причины ухода из ЦСКА

Наставник сборной Хорватии Ивица Олич рассказал о причинах ухода с поста главного тренера московского ЦСКА.

«В случае с ЦСКА в конце сезона было несколько важных моментов, которые мне не понравились, и я решил по согласованию с клубом прекратить сотрудничество. Я не чувствовал поддержки, в которой нуждался и которую искал. Единственная и основная причина моего ухода — ощущение, что мне не доверяют те люди, с которыми я работал. Поскольку у меня был только один свой человек, тренер по физподготовке Игор Юкич, я не думал, что другие члены моего штаба пойдут за мной. И это одна из главных причин, по которой сотрудничество не продолжилось. У меня не было поддержки со стороны штаба, который мне навязали», — цитирует Олича Nacional.hr.

Олич возглавил ЦСКА в марте 2021 года, а в июне уже покинул команду. В прошлом сезоне армейцы заняли шестое место в Российской премьер-лиге.

Ранее сообщалось, что Рангник — фаворит на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед».