На матче сборных Хорватии и России ожидается полный стадион

Стало известно количество зрителей на матче заключительного тура квалификации чемпионата мира — 2022 между сборными Хорватии и России.

«Мы ожидаем полный стадион, а это чуть более 33 тыс. болельщиков. Что же касается российских болельщиков, то вместимость их трибуны составит около 1400 зрителей», — приводит слова Федерации футбола Хорватии РИА Новости.

Матч Хорватия — Россия состоится 14 ноября в Сплите. Игра начнётся в 17:00 мск.

После девяти матчей отборочного цикла сборная России возглавляет группу H с 22 очками, на два очка опережая хорватов.

Ранее в РФС рассказали, как болельщики сборной России смогут получить цифровой COVID-сертификат ЕС.