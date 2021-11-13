В РФС рассказали, как болельщики сборной России смогут получить цифровой COVID-сертификат ЕС
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«Российские болельщики, предъявившие действующие сертификаты на английском языке о полной вакцинации препаратом, зарегистрированным в Евросоюзе, а также «Спутником V» или документы, содержащие на английском языке сведения о перенесённом заболевании в течение последних шести месяцев, смогут получить цифровой COVID-сертификат Евросоюза. Российские болельщики без данных сертификатов смогут пройти экспресс-тест на антиген и при отрицательном результате получить цифровой COVID-сертификат Евросоюза», — цитирует «Чемпионат» пресс-службу РФС.
Матч Хорватия — Россия состоится 14 ноября в Сплите. Игра начнётся в 17:00 мск.
Ранее Далич выделил троих футболистов в составе сборной России.