Далич выделил троих футболистов в составе сборной России
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«Конечно же, сборная России изменилась после нашей первой игры с ними. Такая игра, пять побед после нас, придала большую уверенность этой команде. Понятно, есть молодые игроки, однако сама игра опирается больше на зрелых футболистов. Это Смолов, Головин и Джикия», — цитирует Далича ТАСС.
После девяти матчей отборочного цикла сборная России возглавляет группу H с 22 очками, у хорватов на два очка меньше.
Ранее Далич заявил, что Карпин привнёс агрессию в сборную России.