Далич выделил троих футболистов в составе сборной России

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Главный тренер сборной Хорватии по футболу Златко Далич накануне матча против команды России в квалификации чемпионата мира — 2022 выделил нескольких игроков в составе соперника
Далич выделил троих футболистов в составе сборной России
  • AP

«Конечно же, сборная России изменилась после нашей первой игры с ними. Такая игра, пять побед после нас, придала большую уверенность этой команде. Понятно, есть молодые игроки, однако сама игра опирается больше на зрелых футболистов. Это Смолов, Головин и Джикия», — цитирует Далича ТАСС.

После девяти матчей отборочного цикла сборная России возглавляет группу H с 22 очками, у хорватов на два очка меньше.

Ранее Далич заявил, что Карпин привнёс агрессию в сборную России.

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