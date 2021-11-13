Далич: Карпин привнёс агрессию в сборную России

Главный тренер сборной Хорватии по футболу Златко Далич рассказал, как изменилась российская национальная команда после прихода Валерия Карпина.

«Карпин был агрессивным и смелым футболистом — мне кажется, он вносит такую же энергию в свою команду. У россиян очень много молодых и очень хороших игроков», — цитирует Далича РИА Новости.

По его мнению, сборную России устраивает ничья, однако она не будет играть с самого начала матча от обороны, поскольку это слишком энергозатратно. Далич уверен, что Карпин предпочтёт атакующий футбол.

«При Станиславе Черчесове была другая игра у сборной России», — отметил он.

Валерий Карпин подписал контракт с РФС 26 июля. Соглашение с 52-летним специалистом будет действовать до 31 декабря 2021 года — с возможностью дальнейшего продления.

При Карпине сборная одержала пять побед и один матч сыграла вничью.

Игра Хорватия — Россия пройдёт 14 ноября в Сплите. Игра начнётся в 17:00 мск.

Ранее Вячеслав Фетисов поделился ожиданиями от матча сборной России и командой Хорватии.