Фетисов рассказал, за счёт чего Россия может обыграть Хорватию

Вячеслав Фетисов поделился ожиданиями от матча квалификационного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года между сборной России и командой Хорватии в Сплите.

«Определяющую роль сыграет психология. Мне кажется, именно психологическое давление больше будет давить на хорватов. На этот раз они лучше по всем показателям: подбор игроков, рейтинг, да и играют дома. Иногда это является непомерной ношей для команды», — цитирует Фетисова «Чемпионат».

Он подчеркнул, что футболистам российской сборной в предстоящем матче необходимо будет терпеть, верить в себя и бороться за каждый мяч.

«В таком случае всё будет хорошо», — добавил Фетисов.

Матч Хорватия — Россия пройдёт 14 ноября в Сплите. Игра начнётся в 17:00 мск.

За тур до конца групповой стадии отбора ЧМ-2022 россияне лидируют в группе H с 22 очками в девяти играх. У хорватов в активе 20 баллов.

Ранее Роман Павлюченко заявил, что один гол решит судьбу путёвки на ЧМ-2022 в матче Хорватия — Россия.