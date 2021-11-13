Павлюченко — о матче Хорватия — Россия: один гол решит судьбу путёвки на ЧМ-2022

Бывший форвард московского «Спартака» Роман Павлюченко оценил шансы сборной России в матче квалификационного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года с командой Хорватии.

«Хорватам придётся несладко. Думаю, все понимают, что один гол может решить судьбу путёвки, так что никто рисковать не станет», — цитирует Павлюченко «Чемпионат».

При этом он считает, что и команду Валерия Карпина также ожидает тяжёлая игра. Но российские футболисты должны будут справиться со стрессом, поскольку будет высокая мотивация.

«Команда находится в прекрасной форме, при Карпине выиграно пять из шести матчей», — констатировал он.

Матч Хорватия — Россия пройдёт 14 ноября в Сплите. За тур до конца групповой стадии отбора ЧМ-2022 россияне лидируют в группе H с 22 очками в девяти играх. У хорватов в активе 20 баллов.

Ранее бывший футболист сборной России Александр Самедов заявил, что у национальной команды хорошие шансы на победу в матче с Хорватией.