Самедов: у сборной России хорошие шансы на победу в матче с Хорватией

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Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Самедов поделился ожиданиями от предстоящего матча национальной команды с Хорватией в рамках отборочного цикла чемпионата мира 2022 года.
Самедов: у сборной России хорошие шансы на победу в матче с Хорватией
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«Для них — решающий матч, для нас — тоже. В любом случае это не та сборная Хорватии. У них хорошая команда, но не такая, как была совсем недавно. Произошла смена поколений, из той команды остались Модрич и Перишич. Есть ещё, но с этим коллективом можно играть. Нас устраивает и ничья. Понятно, что не надо о ней думать, но всё в наших руках, есть хорошие шансы на победу», — цитирует Самедова Eurostavka.

При этом он не считает национальную команду фаворитом предстоящей встречи, так как предстоит играть в гостях.

«Но тот момент, что нас устраивают и ничья, и победа, — это хорошо. И у нас хорошие шансы на прямое попадание на мундиаль», — добавил Самедов.

Матч Хорватия — Россия пройдёт 14 ноября в Сплите. За тур до конца групповой стадии отбора ЧМ-2022 россияне лидируют в группе H с 22 очками в девяти играх. У хорватов в активе 20 баллов.

Ранее экс-тренер национальной команды Александр Тарханов высказался о шансах попадания команды на чемпионат мира.

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