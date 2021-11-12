Тарханов высказался о шансах сборной России по футболу на попадание на ЧМ-2022

Бывший главный тренер сборной России по футболу Александр Тарханов высказался о шансах национальной команды на попадание на ЧМ-2022.

В воскресенье, 14 ноября, россияне сыграют со сборной Хорватии в рамках отборочного турнира.

«50 на 50. Всё зависит от того, как наши будут играть, как хорваты будут играть. Нам в минус то, что мы на выезде играем, дома легче было бы. Если ничья будет, то очень хорошо», — заявил он в беседе с «Радио 1».

Ранее член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв высказался о предстоящем матче квалификации чемпионата мира — 2022 между Россией и Хорватией.