Тарханов высказался о шансах сборной России по футболу на попадание на ЧМ-2022

Короткая ссылка
Бывший главный тренер сборной России по футболу Александр Тарханов высказался о шансах национальной команды на попадание на ЧМ-2022.
Тарханов высказался о шансах сборной России по футболу на попадание на ЧМ-2022
  • РИА Новости

В воскресенье, 14 ноября, россияне сыграют со сборной Хорватии в рамках отборочного турнира.

«50 на 50. Всё зависит от того, как наши будут играть, как хорваты будут играть. Нам в минус то, что мы на выезде играем, дома легче было бы. Если ничья будет, то очень хорошо», — заявил он в беседе с «Радио 1».

Ранее член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв высказался о предстоящем матче квалификации чемпионата мира — 2022 между Россией и Хорватией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить