Тарханов высказался о шансах сборной России по футболу на попадание на ЧМ-2022
- РИА Новости
В воскресенье, 14 ноября, россияне сыграют со сборной Хорватии в рамках отборочного турнира.
«50 на 50. Всё зависит от того, как наши будут играть, как хорваты будут играть. Нам в минус то, что мы на выезде играем, дома легче было бы. Если ничья будет, то очень хорошо», — заявил он в беседе с «Радио 1».
Ранее член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв высказался о предстоящем матче квалификации чемпионата мира — 2022 между Россией и Хорватией.