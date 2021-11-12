Свищёв считает, что игра сборной России с Кипром внушит страх хорватам

Член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв высказался о предстоящем матче квалификации чемпионата мира — 2022 между Россией и Хорватией.

Перед матчем с хорватами подопечные Валерия Карпина разгромили команду Кипра со счётом 6:0.

«Уверен, что хорваты увидят игру сборной России в матче с Кипром и испугаются. Думаю, они ждали более блёклой подготовки наших футболистов: я видел, как высказывались члены их тренерского штаба Олич и Чорлука. По их словам казалось, что они не очень-то и верят в нашу команду. Вот в воскресенье заодно и проверим, кто есть кто. Думаю, что они поверят в наших ребят, разбирая игру с Кипром, особенно второй тайм встречи. Ждём матча с Хорватией, и я знаю точно, что это будет наиболее интересное событие в нашем футболе за последние несколько месяцев. Эта игра будет результатом подготовки сборной. Что касается Валерия Карпина, то сейчас очень важно не перехвалить его. К счастью, на данный момент у главного тренера сборной всё получается, однако ситуация такая, что группа у нас не самая сильная. Потому команде даётся возможность экспериментировать, нарабатывать новые связки и схемы. Дай бог, чтобы у Карпина всё вышло, и мы, конечно, будем ему помогать и радоваться успехам команды», — цитирует Свищёва Sport24.

Матч Хорватия — Россия состоится 14 ноября в Сплите.

Ранее Семак отметил игру Ерохина в матче России с Кипром.