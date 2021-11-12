Семак отметил игру Ерохина в матче России с Кипром

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итоги матча России с Кипром (6:0), а также похвалил игроков своей команды, которые отличились в этой встрече.

«Первый тайм получился непростым. Хорошо забили первый мяч — Саша Ерохин оказался в нужное время в нужном месте. Что касается второго тайма, то при 2:0 киприоты раскрылись, было огромное количество моментов и забитых мячей. Конечно, рады за наших игроков, которые на родном стадионе смогли отличиться, показать результативную игру. Теперь ждём очень интересного и решающего матча в Хорватии», — цитирует Семака «Матч ТВ».

Помимо Ерохина, отметившегося дублем, в ворота сборной Кипра также забивали футболисты «Зенита» Андрей Мостовой и Алексей Сутормин.

За тур до конца групповой стадии отбора ЧМ-2022 россияне лидируют в группе H с 22 очками в девяти играх. В заключительном матче, который состоится 14 ноября в Сплите, команда Карпина встретится со сборной Хорватии (20 очков).

Ранее главный тренер женской команды ЦСКА заявил об отсутствии пользы для сборной России от победы над Кипром.

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