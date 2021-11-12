Григорян: нельзя делать выводы по игре сборной России с соперником уровня Кипра

Главный тренер женской команды ЦСКА Александр Григорян считает, что никакой пользы подопечным Валерия Карпина матч со сборной Кипра (6:0) не принёс.

«Я бы не стал анализировать эту игру, кроме как с точки зрения уверенности игроков, у которых была возможность во втором тайме поиздеваться над соперником. Прикладной значимости и пользы в этом матче нет. Никогда нельзя делать выводы по игре с соперником такого низкого уровня», — цитирует Григоряна «Матч ТВ».

Также главный тренер женской команды ЦСКА поделился мнением, что в матче с Хорватией будут изменения в составе, и выразил обеспокоенность обороной команды.

«Очевидно, что достаточно серьёзные изменения будут в составе по сравнению с нашим стартовым матче в игре с Хорватией. Я не сомневаюсь, что в атаке мы сыграем отлично, но меня беспокоит линия обороны, поскольку колоссально важное значение будет иметь выбор центральных защитников. Если одним из основных центральных защитников будет Чистяков, то у нас есть неплохие шансы на победу. Те игроки, которые в своих клубах играют на этой позиции, выглядят не то что неубедительно, а даже смешно», — заявил Григорян.

За один тур до конца групповой стадии отбора ЧМ-2022 россияне лидируют в группе H с 22 очками в девяти играх. В заключительном матче, который состоится 14 ноября в Сплите, команда Карпина встретится со сборной Хорватии (20 очков).

Ранее главный тренер сборной Хорватии признался, что ждал осечки России в матче с Кипром.