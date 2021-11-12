Главный тренер сборной Хорватии признался, что ждал осечки России в отборе на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Хорватии по футболу Златко Далич поделился ожиданиями от предстоящего матча с Россией в заключительном туре группового раунда квалификации чемпионата мира — 2022.

«К матчу с Россией надо основательно подготовиться. Мы не обсуждали Россию до игры с Мальтой, однако теперь можно сконцентрироваться на предстоящей встрече. Россия выиграла пять последних матчей, хотя и не выглядела сильнее Словакии или Словении. Если честно, то я ожидал, что Россия где-то оступится. Однако этого не произошло, всё решится в последней игре. Может, даже лучше, что мы не гарантировали себе выход на ЧМ. У России новый главный тренер, который поменял команду, привнёс новую энергию. Но если мы отыграем этот матч так же, как и предыдущие, то одержим победу. В этом я не сомневаюсь», — приводит слова Далича пресс-служба Хорватского футбольного союза.

Матч Хорватия — Россия пройдёт 14 ноября в Сплите. За тур до конца групповой стадии отбора ЧМ-2022 россияне лидируют в группе H с 22 очками в девяти играх. В заключительном туре команда Валерия Карпина встретится со сборной Хорватии (20 очков).

Ранее Головин заявил, что будет готов сыграть с Хорватией.