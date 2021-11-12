Головин заявил, что будет готов сыграть с Хорватией

Полузащитник сборной России Александр Головин рассказал о своём физическом состоянии перед матчем с командой Хорватии в рамках квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года.

«Со здоровьем никаких проблем нет, будем готовиться к матчу с хорватами», — цитирует Головина «Спорт-Экспресс».

По его словам, было очень важно переиграть Кипр с крупным счётом, поскольку уверенная победа придаст сил перед решающим матчем со сборной Хорватии.

Россия 11 ноября обыграла в матче группы Н Кипр в Санкт-Петербурге со счётом 6:0.

В составе сборной России дубль оформил Александр Ерохин (4-я, 87-я минуты). Также мячи забили Фёдор Смолов (55-я), Андрей Мостовой (57-я), Алексей Сутормин (62-я) и Антон Заболотный (82-я).

За тур до конца групповой стадии отбора ЧМ-2022 россияне лидируют в группе H с 22 очками в девяти играх. В заключительном туре команда Валерия Карпина встретится со сборной Хорватии (20 очков).

Матч Хорватия — Россия пройдёт 14 ноября в Сплите.

Ранее Валерий Карпин заявил, что после третьего гола стал уже думать о матче с Хорватией.