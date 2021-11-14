«Если что-то пойдёт не так, у нас есть второй шанс»: о чём говорили Карпин и Далич перед матчем Хорватия — Россия

Сборная России в рабочем режиме готовится к решающему матчу квалификации чемпионата мира-2022 против Хорватии, заявил Валерий Карпин. Главный тренер подтвердил, что на поле смогут выйти Георгий Джикия и Дмитрий Баринов. При этом специалист не стал называть предстоящую встречу самой важной в карьере. В свою очередь, наставник хорватов Златко Далич предположил, по какой схеме сыграют россияне, а также пообещал: его команда постарается навязать гостям свой футбол.

«Верим в нашу суперкоманду»

В воскресенье, 14 ноября, состоится решающий для сборной России матч отборочного раунда чемпионата мира-2022 против команды Хорватией. Для выхода в финальную стадию турнира подопечным Валерия Карпина достаточно сыграть в Сплите вничью. Накануне встречи главные тренеры команд дали пресс-конференции.

Наставник сборной Хорватии Златко Далич пришёл на общение с журналистами вместе с Лукой Модричем. Полузащитник отметил, что его коллектив в воскресенье будет действовать на поле агрессивно, поскольку ничейный результат хозяев не устраивает.

«Расклад в группе такой, что нас устроит только победа. Исходя из этого мы будем выстраивать свою стратегию... Увидим, как соперники будут действовать. Мы будем играть агрессивно. Мы должны быть готовы терпеть с самого начала», — объяснил капитан хорватов.

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По словам Модрича, он знает практически весь состав соперника, однако персонально выделять он никого не стал. Как отметил хавбек, уровень команд станет понятен непосредственно на поле, а накануне встречи никто никого бояться не стоит.

«Мы верим в себя, в нашу суперкоманду... Уже после жеребьёвки понимали, что Россия — наш главный соперник в группе. Мы играем дома, перед своей публикой. Всё, что происходило раньше, забудется... Мы любим играть в Сплите. Поддержка будет нас подгонять», — признался футболист.

Вслед за Модричем атмосферу на стадионе «Полюд» во время матчей сборной отметил и Златко Далич. Специалист подчеркнул, что его команда, несмотря на высказывания некоторых игроков, уважает соперника, но при этом верит в себя и никого не боится.

«У России пять побед подряд — результаты говорят сами за себя. Валерий Карпин очень хорошо руководит коллективом. Но мы знаем, что мы фаворитыи», — заявил Далич.

По мнению наставника хозяев, соперник не станет пытаться удержать ничейный результат, а пойдёт в атаку и сделает ставку на традиционную расстановку 4—3—3.

«Сборная России не будет играть на ничью. Карпин будет играть в атаку, потому что нелегко играть у своих ворот с самого начала. Но Россия будет играть настолько хорошо, насколько мы ей это позволим... Несмотря на то, что в команде много новых игроков, её игра строится на опытных футболистах: Смолове, Головине и Джикии. Мы уверены, что в основу вернутся Джикия и Баринов, а слева в защите выйдетКараваев... Никаких инсайдов у меня нет. Мы просто хорошо знаем друг друга», — поделился своими ожиданиями Далич.

Рассуждая об изменениях в игре россиян с приходом нового наставника, хорват отметил смелость, которая появилась в действиях россиян.

«В четвертьфинале чемпионата мира в 2018 году у нас получился очень сложный матч с Россией... Карпин и как игрок был очень смелый. Понятно, что такую энергию он сейчас привносит в сборную России как тренер», — добавил наставник.

Говоря о своей команде, Далич отметил хорошее физическое состояние подопечных, в том числе Николы Влашича, который на прошлой неделе на тренировке «Вест Хэма» получил сильный удар по голове и потерял сознание. После инцидента хорват пропустил встречу в Лиге Европы с «Генком».

«Все здоровы. Влашич находится в очень хорошей форме. Он один из наших лидеров в предстоящей встрече», — отметил тренер.

«Обойдемся без пафосных слов — всё покажем на поле»

Сборная России прилетела в Сплит в субботу во второй половине дня. Утром команда провела тренировку на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге. В занятии принимали участие все, за исключением защитника Сергея Терехова, который получил травму и отправился восстанавливаться в клуб. Также тренерский штаб решил не брать в Хорватию голкипера «Химок» Илью Лантратова.

На пресс-конференцию Валерий Карпин пришёл вместе с Георгием Джикией. Как признался защитник, пропускавший встречу с Кипром, он готов провести на поле все 90 минут.

«Был небольшой дискомфорт, поэтому решили восстанавливаться и готовиться к Хорватии. Сейчас всё хорошо, готов на 100%. Разбирали сильные стороны соперника, как команда проводит атаки. Не буду называть фамилии, иначе пресс-конференция затянется: в Хорватии много квалифицированных исполнителей. Выделю сборную в целом. Это очень хороший соперник», — заявил Джикия.

Рассуждая о настрое на встречу, защитник признался: о ничьей никто не думает, а вместо громких высказываний россияне постараются показать хорошую игру.

«Завтра будет встреча, в которой нужно сделать всё, что мы задумывали, и тогда получим нужный результат. Слова соперников комментировать не буду, это их право. У нас хороший настрой. Завтра всё покажем на поле. Сегодня обойдусь без громких высказываний и пафосных слов. Мы понимаем, что это заключительная, ключевая встреча отбора, в которой разыгрывается путёвка в финал турнира. В этом вся мотивация», — сказал Джикия.

Также Георгий отметил, что хозяевам будут помогать трибуны, но россияне постараются сфокусироваться на собственных действиях.

«Что касается болельщиков, уверен, россиян мы тоже обязательно увидим на трибунах», — добавил Джикия.

В свою очередь, Карпин не стал отвечать, станет ли Георгий капитаном в решающем матче. Однако подтвердил догадки Далича о том, что защитник вместе с Бариновым выйдет на поле. Что касается состояния подопечных, по словам главного тренера, все прилетевшие в Сплит здоровы.

«Оставили дома только Терехова. Он получил сильный ушиб в матче с Кипром и за два дня не успел бы восстановиться, поэтому отправили его сразу в клуб», — объяснил наставник.

Вслед за Даличем порассуждал Карпин и о расстановке хорватов на матч. По мнению специалиста, соперник либо выберет ромб 4—4—2, как в первой встрече с Россией, либо схему 4—3—3. При этом наставник отметил, что в этот раз готовиться было проще, чем в сентябре.

«Тогда мы только познакомились с ребятами за пару дней до матча. Сейчас два с половиной сбора провели вместе. Мои требования многие футболисты знают. С этой точки зрения легче», — признался главный тренер.

Согласился Карпин и с фразой Далича, что действия сборной России будут зависеть в том числе от игры соперника.

«Не видел таких встреч, где всё зависело от одной команды. На поле действуют два коллектива. В этом и заключается футбол. Бывает так, что мы хотим атаковать, но соперник перехватывает инициативу. Не идём вперёд не потому, что не хотим, а просто не можем забрать мяч», — объяснил специалист.

Говоря о мотивации на игру, тренер отметил, что в его команде сейчас рабочая атмосфера: нет излишней зажатости или расслабленности.

«Джикия говорит, что я не изменился по поведению. То же самое могу сказать про ребят. Расслабленности лишней нет. А по поводу шуток, разве нельзя смеяться? Нужно сесть в номере, уставиться в стену и настраиваться? Мы готовимся так же, как к другим встречам. Ничего нового не происходит. Напряжение есть. И я думаю, оно в матче проявится. Но излишней зажатости нет. Что касается возможности сыграть вничью, для меня было бы проблематичнее, если бы требовалась только победа. Давайте спросим у хорватов, хотели бы они поменяться с нами местами. Ответ очевиден», — отметил Карпин.

Спросили тренера и о важности грядущего матча личного для него. Наставник вновь вспомнил встречу «Ростов» — «Урал», когда его команда боролась за выживание.

«Тот матч был самым важным в карьере. Тогда эмоции были сильнее. Сейчас, если что-то пойдёт не так, у нас есть второй шанс — стыки. Сегодня ощущения, как и перед любым важным матчем. Ничего сверхъестественного. Не боюсь ли, что болельщики мне припомнят этот ответ?До какой степени нужно быть неадекватным, чтобы так сделать? Меня же спрашивают про мою карьеру. Для всей России в этом году встреча с Хорватией самая важная, но таких матчей уже было 10—20, начиная с Украины. Никто не умер. Я ещё здесь», — заявил Карпин.