Карпин: в команде нет никакого расслабона перед игрой с Хорватией

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал о подготовке к матчу против команды Хорватии в отборочном цикле чемпионата мира — 2022.
Карпин: в команде нет никакого расслабона перед игрой с Хорватией
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«Подготовка к матчу сама по себе такая же. Как будет играть Хорватия, мы представляем. Не то что знаем. Могут и 4—3—3, или 4—4—2 с ромбом как в Москве. С остальных точек зрения уже полегче, конечно. Тогда познакомились за два дня до матча. Сейчас 2,5 сбора прошло, если их можно так назвать. Требования не все, но многие знакомы футболистам. В команде нет никакого расслабона. А что, шутить нельзя? Надо уставиться в стену и настраиваться? Подготовка как к Кипру, Словении, Словакии. Напряжение есть, и завтра проявится, я думаю», — сказал Карпин на пресс-конференции.

Матч Хорватия — Россия состоится 14 ноября в Сплите. Игра начнётся в 17:00 мск.

После девяти матчей отборочного цикла сборная России возглавляет группу H с 22 очками, на два очка опережая хорватов.

Ранее Карпин заявил, что для него было бы проблематичнее, если бы Россию устраивала только победа в игре с Хорватией.

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