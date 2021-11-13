Карпин: было бы проблематичнее, если бы Россию устраивала только победа в игре с Хорватией

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал тот факт, что его подопечным хватит ничьей в матче с Хорватией, чтобы квалифицироваться на чемпионат мира — 2022 с первого места.
Карпин: было бы проблематичнее, если бы Россию устраивала только победа в игре с Хорватией
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«Я не видел ни одного матча, чтобы одна команда играла, а другая стояла. В этом и заключается футбол: команда играет так, как позволяет соперник. У нас атакующий стиль, к примеру, но у нас мяч просто отобрали. Не то что не хотим атаковать — просто мяч не забираем. Нет матчей, зависящих от одной команды. Что же касается того, что нас устраивает ничья, то для меня было бы проблематичнее, если бы нас устраивала только победа. Это больше было бы похоже на проблему, чем нынешняя ситуация. Давайте спросим у хорватов, хотели бы они поменяться местами? Или, может, кто-то из вас? Хоть один», — сказал Карпин на пресс-конференции.

Матч Хорватия — Россия состоится 14 ноября в Сплите. Игра начнётся в 17:00 мск.

После девяти матчей отборочного цикла сборная России возглавляет группу H с 22 очками, на два очка опережая хорватов.

Ранее Карпин рассказал о ситуации с травмированными футболистами сборной России.

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