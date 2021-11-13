Карпин рассказал о ситуации с травмированными футболистами сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался о кадровой ситуации в команде перед матчем квалификации к чемпионату мира — 2022 с Хорватией.

«Все, кто прилетел в Сплит, здоровы. У Терехова сильный ушиб колена после матча с Кипром, не восстановился бы за два дня. Решили его отправить сразу. Джикия сыграет, если ничего не случится за ночь. Всё остальное завтра увидите», — сказал Карпин на пресс-конференции.

Матч Хорватия — Россия состоится 14 ноября в Сплите. Игра начнётся в 17:00 мск.

После девяти матчей отборочного цикла сборная России возглавляет группу H с 22 очками, на два очка опережая хорватов.

Ранее Карпин объяснил, почему не считает матч с хорватами самым важным в своей карьере.