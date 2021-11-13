Карпин объяснил, почему не считает матч с хорватами самым важным в своей карьере

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин сказал, что самой важной игрой в его тренерской карьере был поединок «Ростов» — «Урал». Матч квалификации к чемпионату мира — 2022, в котором предстоит встретиться с командой Хорватии, он таковым не считает.

«Ощущения — как и перед любым важным матчем. Ничего нового, сверхъестественного. Самый важный матч в карьере был «Ростов» — «Урал», когда боролись за стыки. Сейчас есть второй шанс, даже, если что, есть стыки. Так что не сравнится абсолютно», — сказал Карпин на пресс-конференции.

Матч Хорватия — Россия состоится 14 ноября в Сплите. Игра начнётся в 17:00 мск.

После девяти матчей отборочного цикла сборная России возглавляет группу H с 22 очками, на два очка опережая хорватов.

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