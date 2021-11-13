Джикия — о сборной Хорватии: это очень хороший соперник

Защитник сборной России по футболу Георгий Джикия отдал должное силе сборной Хорватии перед матчем заключительного тура квалификации к чемпионату мира — 2022.

«Мы разбирали сильные стороны соперника, как он проводит атаки. Понятное дело, что сейчас без подробностей. Но данная работа проведена. Стоит отметить, не называя фамилии, поскольку в команде много квалифицированных игроков, всю сборную. Это очень хороший соперник. Я выделил бы всю команду», — сказал Джикия журналистам.

Матч Хорватия — Россия состоится 14 ноября в Сплите. Игра начнётся в 17:00 мск.

После девяти матчей отборочного цикла сборная России возглавляет группу H с 22 очками, на два очка опережая хорватов.

Ранее Джикия заявил, что он готов на сто процентов к матчу с Хорватией.