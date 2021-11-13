Джикия — о сборной Хорватии: это очень хороший соперник
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«Мы разбирали сильные стороны соперника, как он проводит атаки. Понятное дело, что сейчас без подробностей. Но данная работа проведена. Стоит отметить, не называя фамилии, поскольку в команде много квалифицированных игроков, всю сборную. Это очень хороший соперник. Я выделил бы всю команду», — сказал Джикия журналистам.
Матч Хорватия — Россия состоится 14 ноября в Сплите. Игра начнётся в 17:00 мск.
После девяти матчей отборочного цикла сборная России возглавляет группу H с 22 очками, на два очка опережая хорватов.
Ранее Джикия заявил, что он готов на сто процентов к матчу с Хорватией.