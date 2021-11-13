Джикия: готов на сто процентов к матчу с Хорватией

Защитник сборной России по футболу Георгий Джикия заявил, что не испытывает проблем со здоровьем перед матчем заключительного тура квалификации к чемпионату мира — 2022 с командой Хорватии.

«Да, был небольшой дискомфорт, поэтому решили, что буду восстанавливаться и готовиться к Хорватии. Сейчас всё хорошо, готов на сто процентов», — сказал Джикия на пресс-конференции.

Защитник сборной России не принимал участия в матче девятого тура группового этапа квалификации к чемпионату мира — 2022 с командой Кипра (6:0).

Матч Хорватия — Россия состоится 14 ноября в Сплите. Игра начнётся в 17:00 мск.

После девяти матчей отборочного цикла сборная России возглавляет группу H с 22 очками, на два очка опережая хорватов.

Ранее Джикия заявил, что сборная России не думает о ничьей с хорватами.