«Бояться Хорватии точно не стоит»: Хохлов о спокойствии Сафонова, самоотдаче Мостового и незаметности Миранчука

Сборной России по футболу не стоит опасаться Хорватии перед решающим матчем отборочного цикла ЧМ-2022. Такое мнение в интервью RT высказал бывший полузащитник национальной команды, главный тренер «Ротора» Дмитрий Хохлов. По его словам, под руководством Валерия Карпина коллектив стал лучше играть в защите, но в предстоящей игре не стоит слишком глубоко обороняться. Эксперт также вступился за Алексея Миранчука, похвалил Андрея Мостового и отметил, что игра Матвея Сафонова на последнем рубеже придала уверенности защитной линии сборной.

— В матче с Кипром каждый болельщик и эксперт увидел что-то своё. На что обратили внимание лично вы?

— Два совершенно разных тайма. Мне понравилось кардинальное изменение рисунка игры при включении скоростей. Это самое главное.

— Некоторые эксперты как раз называли ужасным первый тайм в исполнении сборной России. Стоит ли воспринимать этот негатив всерьёз?

— Если честно, не считаю первую половину встречи отвратительной. Просто она прошла в очень спокойном режиме. Россия полностью владела инициативой, но действовала менее интенсивно, из-за чего мало создала у чужих ворот. Будто просто разминались. Во второй 45-минутке уже начали активнее и агрессивнее играть — и сразу стало многое получаться. Появились моменты, которые и трансформировались в голы.

— Как вы думаете, почему футболисты в очередной раз включили высокие скорости только в одном из таймов?

— Не знаю. Думаю, это и Валерию Карпину не очень понравилось.

— Причём игра в атаке порадовала, но скорее после того, как соперник развалился, пропустив два мяча за полторы минуты. Почему не получалось до этого вскрыть оборону гостей?

— Киприоты же не сами развалились. Да, до голов они действовали достаточно организованно. Преимуществом пусть и не владели, но сдерживали натиск. Однако именно наш футбол заставил их развалиться.

— Насколько вас удивило, что лидерами на поле в тот момент были Андрей Мостовой и Александр Ерохин, а не Алексей Миранчук и Александр Головин, которым это положено по статусу?

— Мостовой и Ерохин, конечно, забили, проявили себя с лучшей стороны в завершении. Но ведь и Головин с Миранчуком отдавали очень много обостряющих передач, участвовали в голевых комбинациях.

— Тем не менее создалось ощущение, что Миранчук был практически незаметен в минувшей встрече, особенно в первом тайме. Вы не согласны с этим?

— А кто сильно выделялся до перерыва? Играли в спокойном для себя темпе, реализовали момент на старте матча и особо не напрягались. Поэтому всё на Миранчука точно не стал бы сваливать. Естественно, он может быть гораздо сильнее, но вся команда находилась в энергосберегающем режиме. К тому же нужно учитывать, что у него не лучшая ситуация в клубе, это не может не сказываться. Но футболист он точно неплохой.

— Ерохин, наоборот, восхитил экспертов. Казалось бы, в «Зените» Александр — футболист ротации, но в национальной команде при Карпине за шесть матчей (из которых только два он отыграл полностью) забил три мяча и отдал результативную передачу. Почему в сборной хавбек выглядит сильнее, чем в клубе?

— Параллели с «Зенитом» особо смысла нет проводить. Однако Александр и в клубе хорошо смотрится. Он на моей памяти всегда был игроком, который точно не станет обижаться на весь свет, если попадёт на скамейку запасных, а будет работать и пользоваться каждым предоставленным шансом. Ерохин умеет очень классно выходить на замену, а это очень ценное качество. Более того, полузащитник постоянно поддерживает свой уровень. У него очень хорошее голевое чутьё. Но не могу назвать это ключевым качеством: он способен находиться на острие, создавать множество голевых ситуаций вторым темпом, может сыграть и на себя, и на партнёра. Александр — очень умный футболист.

— При этом в нынешней сборной часто бывает, что если исполнитель провёл на поле все 90 минут, то в следующей игре он в лучшем случае выйдет на замену. Получается, Ерохина в старте с Хорватией ждать не стоит?

— Что мне нравится у Карпина: он, видимо, смотрит не только на то, как исполнитель провёл предыдущий матч, но и отслеживает непосредственно тренировочный процесс. И, исходя из всего, уже определяет основной состав. Здесь вообще очень много важных нюансов, из которых тренер и собирает пазл. Валерий Георгиевич учитывает в том числе и нагрузку, получаемую футболистами в клубах, и их эмоциональное состояние, и насколько они понимают требования.

— А у Мостового насколько велики шансы появиться с первых минут, учитывая его самоотдачу?

— Конечно, повысились. Он здорово сыграл с Кипром, забил красивый мяч, проделал много беговой полезной работы, что и требует тренер. Если он так и дальше будет играть, то сумеет закрепиться в основе национальной команды. Так и должно быть: нормальная и здоровая конкуренция, каждый ежедневно должен доказывать свою состоятельность.

— Фёдор Смолов в обоих своих голевых эпизодах сыграл умно, сначала не пробив по воротам, а прострелив на Ерохина, а затем убрав на замахе вратаря… Антон Заболотный продемонстрировал огромное желание бороться и быть полезным. В два нападающих Карпин вряд ли рискнёт играть. Ваш прогноз на матч в Сплите?

— Очевидно, Фёдор и Антон отличаются. И здорово, когда в обойме есть два разноплановых нападающих. Кто выйдет с Хорватией — будет зависеть от плана на матч. Заболотного выделяла в противостоянии с Кипром нацеленность на ворота после выхода на замену. Пытался иногда сам решить эпизод. Форвард и должен быть эгоистом в некоторых моментах.

— То есть футболист ЦСКА полезен в большей степени как свежая сила при появлении во втором тайме, чтобы продавить уставших защитников соперника, или есть плюсы от его выхода и с первых минут?

— Если тренерский штаб решит действовать номинально вторым номером, то нужен быстрый исполнитель на острие. Тогда выбор падёт на Смолова. Хотя при той же игре на контратаках можно делать так, чтобы форвард всегда боролся за мяч, а из-под него в свободную зону выбегал условный Мостовой. Тут смотря какую тактику выбрать, но мне кажется, оба наших нападающих подходят под разные схемы.

— Карпин также не раз отмечал, что ему нравится игра Ивана Сергеева. Его выход на замену в качестве потенциального спасителя, если сборная будет уступать, возможен, или этот цикл — уже не его история?

— Думаю, его время ещё придёт. Хотя его и с хорватами можно использовать. Диктовать всё должна сама ситуация, которая меняется по ходу встречи. Не бывает, что за день планируешь замены и они всегда проходят. Поэтому и у Сергеева есть шанс появиться на поле.

— Кипр не слишком опасная команда, однако ещё недавно квартет защитников Сутормин — Дивеев — Осипенко — Терехов вызвал бы усмешку. Насколько стоит ожидать обновления оборонительной линии в матче с хорватами?

— Тренеры особо не любят делать изменения в защите — одна перестановка, может, и будет, но не более. Скорее стоит ожидать появления Георгия Джикии вместо Максима Осипенко.

— Джикия и Дмитрий Баринов получили возможность отдохнуть и прийти в себя. Можно ли их назвать на данный момент ключевыми игроками в оборонительной структуре?

— Естественно, они более фундаментальные исполнители в плане защиты. Думаю, оба уже будут в строю к игре с Хорватией и выйдут в старте.

— В шести матчах под руководством Карпина сборная России пропустила лишь однажды. Это больше везение или всё-таки стоит искать какую-то закономерность?

— Стали лучше играть в обороне. Везение, конечно, есть, если вспоминать то же противостояние со Словакией, но удачу тоже нужно заслужить.

— Согласны ли вы, что оборона стала действовать увереннее с появлением в воротах Матвея Сафонова?

— Когда голкипер стабильно показывает хороший уровень, то и защитники перестают волноваться. Стабилизация состава всегда придаёт уверенности в своих силах. Естественно, выбор был непростым. Об этом говорил и Виталий Кафанов (тренер вратарей сборной. — RT), но, думаю, теперь с первым номером определились.

— Матвея часто называют новым Игорем Акинфеевым — насколько это оправданно?

— В «Краснодаре» Сафонов давно основной страж ворот, несмотря на юный возраст. Но применимо к национальной команде всё же очень рано делать такие сравнения. Данные все есть, парень действительно талантливый. Он даже чем-то и правда напоминает Акинфеева: спокойствием, уверенностью. Однако давайте ещё подождём немного.

— Почти в каждой игре Россия не отказывалась от высокого прессинга. Это ожидается и в предстоящем матче. Но ведь есть риск просто выдохнуться к 65-й минуте. Как тогда лучше действовать?

— Я бы не сказал, что Карпин у руля сборной всегда использовал прессинг. Всю игру это делать попросту невозможно. Прессинговать можно фрагментарно. С Хорватией, наверное, более аккуратно сыграют.

— Играть с Хорватией в открытый футбол очень опасно, ведь это им нужна победа, но, учитывая то, как Карпин пытается ментально воздействовать на команду, не кажется ли вам, что его подопечные могут сами осмелеть, понимая, какая на них ответственность?

— Футболистам прежде всего стоит выполнять установку тренера.

— Но вы всё же ожидаете закрытого футбола от России?

— Не хотел бы весь матч видеть такую игру. Если мы сядем очень низко, то вряд ли это принесёт какие-либо дивиденды. Нужно действовать грамотно, аккуратно, разумно — разобрать Хорватию. Однако явно не стоит прижиматься к своей штрафной.

— Чего сборной стоит бояться больше всего?

— Не надо ничего опасаться. Нужно выходить и играть. Несмотря на статус Хорватии, у нас хороший коллектив. Мы идём на первом месте. Опережаем соперника на два очка, пусть они нас догоняют.

— Никто не верил, что сборная может существовать без Артёма Дзюбы, а по факту получается, что команда набрала максимум без него. Выходит, Карпин был прав?

— Если мы лидируем и пропускаем при Карпине всего один мяч, то, наверное, его решение полностью оправдывает себя.