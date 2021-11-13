Непомнящий — о матче Хорватия — Россия: Модричу стоит уделить особое внимание

Бывший главный тренер сборных Камеруна и Узбекистана Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от матча квалификационного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года Хорватия — Россия.

«Для меня сборная Хорватии — это в первую очередь команда, в которой есть и лидеры, которые «играют на рояле», и те, кто его подносит. Но роль Луки Модрича никогда нельзя умалять. Это очень важная фигура у наших соперников, ему требуется уделить особое внимание», — цитирует Непомнящего РИА Новости.

По его словам, 36-летний полузащитник «Реала» знает, когда игру нужно ускорить, а когда — притормозить. Непомнящий напомнил, что хорват выполняет колоссальный объём работы на поле. Модрич играет от своей штрафной до штрафной соперника, а когда нужно, выходит на острие атаки.

«Но я надеюсь, что всё закончится для нас позитивно», — заключил специалист.

Матч Хорватия — Россия пройдёт 14 ноября в Сплите. За один тур до конца групповой стадии отбора ЧМ-2022 россияне лидируют в группе H с 22 очками в девяти играх. У хорватов в активе 20 баллов.

Ранее бывший футболист сборной России Александр Самедов заявил, что у национальной команды хорошие шансы на победу в матче с Хорватией.