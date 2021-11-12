Недовольство Карпина, повязка Головина и форма Джикии: что обсуждали после победы России над Кипром в отборе к ЧМ-2022

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Екатерина Бредина
Первый тайм в матче отборочного этапа чемпионата мира — 2022 с Кипром получился хуже второго из-за психологического давления. Об этом заявил главный тренер сборной России Валерий Карпин. По его словам, крупный счёт не должен расслабить подопечных в преддверии решающей встречи с Хорватией. В свою очередь, дебютировавший в составе национальной команды Данил Глебов признался, что испытывал волнение. А оформивший дубль Александр Ерохин рассказал, как получил капитанскую повязку от Александра Головина.
Что обсуждали после победы России над Кипром в отборе ЧМ-2022
  • Валерий Карпин
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

«В перерыве Валерий Георгиевич нам напихал маленько»

Сборная России разгромила национальную команду Кипра со счётом 6:0 в рамках отборочного этапа чемпионата мира — 2022. В составе отечественного коллектива дебютировал полузащитник «Ростова» Данил Глебов. 22-летний футболист на 67-й минуте заменил Даниила Фомина. После финального свистка хавбек признал, что испытывал волнение, когда выходил на поле в Санкт-Петербурге.

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«Не то чтобы потряхивало, скорее чувствовал неуверенность. Но потом сделал две передачи, вошёл в игру — и всё стало великолепно. Эмоции — топ», — признался Глебов на пресс-конференции.

Рассуждая о том, почему в противостоянии с Кипром получились настолько разные таймы, полузащитник отметил роль слов главного тренера Валерия Карпина в раздевалке.

«После того как забили первый мяч, расслабились и стали действовать вальяжно, неправильно. В перерыве Валерий Георгиевич нам напихал маленько. Во втором тайме пошли голы, дальше уже не сбавляли обороты. Сильно в обороне не сидели, шли только вперёд. Действовали с мячом. Что говорил тренер? Не знаю, меня же там не было», — добавил Глебов.

Одним из героев встречи стал Александр Ерохин. Полузащитник «Зенита» оформил дубль. При этом он обошёлся без жёлтой карточки и избежал дисквалификации в преддверии последнего тура. По словам хавбека, конкретной установки действовать аккуратно от тренерского штаба не поступало.

«Сложно сказать, почему у меня так много голов в одно касание. Хорошо, что получается забивать и помогать команде. Рад трём очкам перед встречей с Хорватией. Самое главное — победа. Футболисты знали, кто «висит» на жёлтых карточках. Но конкретных установок играть аккуратнее не озвучивалось. Пару раз были близки к тому, чтобы получить лишний горчичник. Но обошлось», — объяснил Ерохин. 

Также он рассказал, как получил капитанскую повязку после ухода с поля Александра Головина. По мнению полузащитника, носить её — большая честь для каждого.

«Мы договорились с ребятами, что это наша общая задача. Мы все — лидеры, каждый в какой-то момент берёт на себя ответственность», — добавил Ерохин.

«Хотел выпустить Сергеева, но шесть замен делать нельзя»

Сам Карпин на послематчевой пресс-конференции находился в хорошем расположении духа и достаточно подробно отвечал на вопросы журналистов. Например, отсутствие в составе защитника «Спартака» Георгия Джикии главный тренер объяснил результатами тестов, которые показали: спортсмен испытывает усталость.

«Повлияло на решение небольшое повреждение, полученное накануне, а также тот факт, что Джикия среди всех футболистов сборной сыграл больше всего минут за последние месяцы: 18 или 19 матчей. Накопившаяся усталость даёт о себе знать. Думая о встрече с Хорватией, решили сегодня не рисковать. Слава богу, обошлось без травм», — сказал специалист.

Теперь защитник готовится к решающему матчу, который состоится 14 ноября в Сплите. В этой встрече, по словам Карпина, он уже точно выйдет на поле.

По той же причине — большое число проведённых матчей и риск дисквалификации — остался в запасе Дмитрий Баринов. Как объяснил специалист, на позиции опорного полузащитника предупреждение можно получить на ровном месте. 

«Вспомните матч со «Спартаком» в РПЛ, где Баринову показали карточку за то, что под него сделали подкат. Это такая позиция: мяч может попасть куда угодно. Судья покажет жёлтую, и он пропустит матч с Хорватией», — отметил наставник. 

С прицелом на следующую игру был заменён и Головин. По словам Карпина, тренерский штаб изначально планировал, что он проведёт на поле 60 минут. Оценивая игру другого легионера, хавбека «Аталанты» Алексея Миранчука, специалист признал: на его действия влияют отсутствие игровой практики и тонуса. 

«Из-за этого было много необоснованных потерь. А во втором тайме вышел абсолютно другой Миранчук. Стало получаться всё. Когда Лёша в тонусе, может действовать на многих позициях. Каким бы ни был уровень мастерства, требуется хорошая физическая форма», — считает тренер. 

Положительно оценил Карпин и действия Андрея Мостового. Полузащитник «Зенита» на 56-й минуте забил третий мяч в ворота гостей. 

«Вы обращаете внимание на голы, а моя задача — смотреть игру. Я доволен действиями Мостового. И даже если бы он не забил, моё мнение не изменилось бы», — отметил тренер. 

Не вышли на поле и ещё два футболиста, которые могли дебютировать за сборную: форвард «Крыльев Советов» Иван Сергеев и защитник «Зенита» Данил Круговой. По словам Карпина, он с удовольствием дал бы шанс Сергееву во втором тайме, а вместо Кругового внёс в заявку Вячеслава Караваева из-за его универсальности. 

«Хотел выпустить Ивана, но шесть замен делать нельзя. Сказал ему: «Извини, но пока так». В первую очередь меняли тех, кто имел жёлтые карточки. Потом Игоря Дивеева. Ещё Мостовой схватился за икроножную мышцу. Так что пока он не вышел, но, надеюсь, время у него будет», — пообещал специалист. 

«Главное, чтобы в воскресенье не помешала сверхмотивация»

Рассуждая о действиях команды в матче с Кипром, Карпин подчеркнул, что игра разделилась на отрезки.

«Был хороший прессинг, а потом пошли неправильные перестроения и недопонимание на поле. Думаю, это больше связано с психологией. Появлялась то расслабленность, то скованность», — подчеркнул тренер.

При этом специалист отметил, что ничего необычного в раздевалке в перерыве футболистам не говорил.

«Подкорректировали позиции при атаке у некоторых подопечных. Но повлияло не это, а второй гол. До матча говорили про недооценку соперника. Возможно, быстрый мяч сыграл злую шутку, появилась расхлябанность, две-три необоснованные потери привели к напряжению у наших ворот. К напряжению, но не опасным моментам. Появилась скованность, боязнь за результат. Если бы забили второй сразу, думаю, таймы оказались бы похожи. Нельзя сбрасывать со счетов и киприотов, они развалились после гола Фёдора Смолова», — сказал Карпин.

По мнению специалиста, крупный счёт в данном случае негативно не повлияет на команду, поскольку Хорватия — соперник совсем другого уровня.

«С Мальтой могло сыграть во вред, расслабить. Но на Хорватию не надо никого настраивать. Это отдельная тема. Такой счёт только добавляет эмоций. Главное, чтобы в воскресенье не помешала сверхмотивация. На кону — выход на чемпионат мира», — считает Карпин. 

Впрочем, специалист не стал называть предстоящую встречу самой главной в своей жизни, поскольку на разных этапах их ценность может меняться. 

«В 2018 году играли матч «Ростов» — «Урал». Тогда мы бились за стыки. Он был гораздо напряжённее, чем сегодняшняя встреча», — признался тренер. 

Не видит проблем Карпин и в том, что россиян в матче с действующими вице-чемпионами планеты устраивает ничья.

«Месяц назад мы все мечтали о такой ситуации. У нас сейчас больше очков. Какая в этом проблема? Не понимаю. Раньше любой бы дал денег, чтобы оказаться в таком положении», — сказал тренер.

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